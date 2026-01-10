La stazione di Trento si avvicina alla piena riapertura dopo i lavori di riqualificazione. I servizi stanno rientrando nelle loro sedi tradizionali, segnando la conclusione di un intervento importante per migliorare l'accessibilità e la funzionalità dell’area. Nei prossimi giorni, la stazione tornerà operativa, offrendo un punto di riferimento rinnovato per la mobilità cittadina e regionale.

La stazione verso la piena riapertura: servizi in rientro e lavori al termine - Il cantiere, seguito da Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo FS, ha rispettato il cronoprogramma stabilito e consente oggi di guardare alla stazione come a uno spazio più moderno, accessibile e ... trentotoday.it