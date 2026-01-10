La stazione verso la piena riapertura | servizi in rientro e lavori al termine
La stazione di Trento si avvicina alla piena riapertura dopo i lavori di riqualificazione. I servizi stanno rientrando nelle loro sedi tradizionali, segnando la conclusione di un intervento importante per migliorare l'accessibilità e la funzionalità dell’area. Nei prossimi giorni, la stazione tornerà operativa, offrendo un punto di riferimento rinnovato per la mobilità cittadina e regionale.
La stazione ferroviaria di Trento è pronta a voltare pagina. I lavori di riqualificazione sono ormai agli sgoccioli e nei prossimi giorni prenderà il via la riapertura graduale dei servizi al pubblico nelle loro sedi originarie, segnando un passaggio importante per la mobilità cittadina e per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Trasporti, servizi e disagi. Verso la ’stagione’ dei lavori
Leggi anche: Lavori alla stazione di Salerno: a breve nuovi servizi telematici per l'utenza
Linea Genova-Torino: via ai lavori di manutenzione nel 2026, cosa cambia per chi viaggia.
La stazione verso la piena riapertura: servizi in rientro e lavori al termine - Il cantiere, seguito da Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo FS, ha rispettato il cronoprogramma stabilito e consente oggi di guardare alla stazione come a uno spazio più moderno, accessibile e ... trentotoday.it
La stazione di Trento va verso la fine dei lavori di sistemazione. - facebook.com facebook
Benvenuti a #PortaMetronia: viaggio inaugurale oggi per la nuova stazione della #MetroC di #Roma. A Porta Metronia il passato e il futuro di Roma si incontrano. L' #ingegneria si muove in armonia con l' #archeologia e ha permesso di unire storia e modern x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.