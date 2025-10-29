Lavori alla stazione di Salerno | a breve nuovi servizi telematici per l' utenza

Salernotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i lavori presso la Stazione di Salerno. A breve, le pensiline con nuovi servizi anche telematici per l'utenza, tra cui i monitor. Saranno ripristinati i rivestimenti in marmo dei pilastri e verrà mantenuto il manto impermeabile, così come la pitturazione degli intradossi. Foto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

