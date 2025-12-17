Trasporti servizi e disagi Verso la ’stagione’ dei lavori
Con l'inizio della stagione invernale, il nuovo orario di Trenitalia sulla linea Parma-La Spezia entra in vigore, portando modifiche ai servizi e ai tempi di percorrenza. Tra coincidenze, lavori e ritardi, i viaggiatori si trovano ad affrontare un percorso a ostacoli, evidenziando le sfide di un sistema di trasporto in costante aggiornamento.
Percorso a ostacoli tra coincidenze, lavori e ritardi. Il nuovo orario invernale di Trenitalia, in vigore da domenica scorsa conferma l’impostazione ’cadenzata’ sulla linea Parma-La Spezia. Sui regionali, che sono quelli più usati dai pendolari e studenti, poche novità anche se piccole modifiche di orario possono interferire con coincidenze rispetto a una programmazione precedente con impatto per chi inizia il viaggio presto, come studenti e pendolari. Il Memorario è un sistema in cui sulle linee regionali, i treni partono o passano allo stesso minuto di ogni ora per facilitare nella programmazione quotidiana. Lanazione.it
