makeitmodena la palestra digitale compie 10 anni

Dal laboratorio di modellazione e stampa 3D, che porta gli studenti a progettare e realizzare oggetti concreti, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che avvicinano i ragazzi alle professioni digitali, fino all’informatica per tutti, pensato per anziani, stranieri e cittadini in difficoltà davanti alla digitalizzazione. Dal 2015, anno in cui è nata MakeitModena, la Palestra Digitale del Comune, sono tantissimi i corsi, le visite guidate, gli incontri e i progetti interdisciplinari che sono stati organizzati coinvolgendo migliaia di studenti, insegnanti e cittadini di ogni età, ed elevando MakeitModena a punto di riferimento in città per la diffusione delle competenze digitali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

