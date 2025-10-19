MakeitModena la palestra digitale compie 10 anni
Dal laboratorio di modellazione e stampa 3D, che porta gli studenti a progettare e realizzare oggetti concreti, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento che avvicinano i ragazzi alle professioni digitali, fino all’informatica per tutti, pensato per anziani, stranieri e cittadini in difficoltà davanti alla digitalizzazione. Dal 2015, anno in cui è nata MakeitModena, la Palestra Digitale del Comune, sono tantissimi i corsi, le visite guidate, gli incontri e i progetti interdisciplinari che sono stati organizzati coinvolgendo migliaia di studenti, insegnanti e cittadini di ogni età, ed elevando MakeitModena a punto di riferimento in città per la diffusione delle competenze digitali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sabato 18 ottobre la Palestra Digitale di Strada Barchetta 77 ospita l’Open Day di MakeitModena, una giornata di festa per i dieci anni del laboratorio cittadino di creatività e innovazione. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 attività per tutte le età: laboratori - facebook.com Vai su Facebook
