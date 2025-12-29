Iscom Formazione cesenate compie 40 anni | Formate 70mila imprese Scuola di cucina punto di riferimento
Iscom Formazione di Cesenatico celebra 40 anni di attività, confermandosi come punto di riferimento per la formazione professionale. Dal suo inizio, ha formato circa 70.000 imprese e oltre 3.000 persone attraverso oltre 300 corsi. Insieme alla ricorrenza dell’80° di Confcommercio Cesena, la scuola continua a offrire percorsi qualificanti per il territorio, consolidando la sua presenza nel panorama formativo locale.
