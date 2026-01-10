La Ruota della Fortuna Gerry Scotti corre troppo veloce per Maria | Torna un classico

Sabato sera a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha fatto il suo ingresso in studio con grande entusiasmo, accompagnato dall’energia della band. Durante la trasmissione, il conduttore ha coinvolto i concorrenti in modo coinvolgente, mentre la presenza di Samira Lui ha aggiunto un tocco di novità. Un appuntamento che conferma la formula vincente e il fascino di un classico della televisione italiana.

Grande sabato italiano a La Ruota della Fortuna, dove la band è partita al massimo per l'ingresso in studio del conduttore, Gerry Scotti, che si stava quasi per slogare la spalla per presentare Samira Lui. "Ormai a una certa età.", ha commentato Scotti in modo ironico. E non si è trattenuto con una battuta successiva, una volta arrivata Samira al suo fianco, con un bellissimo abito vedo-non vedo: "Io sono qui che vedo". Con un ringraziamento speciale agli spettatori e ai regali ricevuti, è iniziata la puntata del 10 gennaio 2026, anche se è stata un po' troppo veloce.

