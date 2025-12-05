La ruota della fortuna torna con il figlio di gerry scotti un’emozione da non perdere

5 dic 2025

la presenza inaspettata del figlio di gerry scotti a la ruota della fortuna. Un evento che ha suscitato grande emozione tra i fan e il pubblico presente negli studi di Canale 5 riguarda la sorprendente apparizione di una persona molto speciale: il figlio di Gerry Scotti. La sua presenza ha catturato l’attenzione di tutti, specialmente di colui che conduce il game show più amato, regalando un momento di autentica commozione. il momento della sorpresa in diretta. Durante la puntata di La Ruota della Fortuna andata in onda il 2 dicembre, Gerry Scotti ha annunciato al pubblico la presenza di un ospite speciale tra le sedie del pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

la ruota della fortuna torna con il figlio di gerry scotti un8217emozione da non perdere

© Jumptheshark.it - La ruota della fortuna torna con il figlio di gerry scotti un’emozione da non perdere

