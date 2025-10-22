Questa cosa è assurda La ruota della fortuna anche Gerry Scotti è senza parole | corre ad abbracciare la concorrente

La Ruota della Fortuna è tornata su Canale 5 con un successo travolgente. La storica trasmissione, condotta oggi da Gerry Scotti, ha riconquistato il pubblico televisivo grazie alla sua formula classica ma sempre capace di rinnovarsi. Ogni sera milioni di telespettatori si sintonizzano per assistere alle sfide tra i concorrenti, attratti dal ritmo leggero, dal carisma del conduttore e dal clima familiare che si respira in studio. I dati Auditel parlano chiaro: il game show Mediaset è stabilmente tra i programmi più seguiti della fascia preserale, superando spesso il 20% di share e confermando l’affetto del pubblico per uno dei format più amati della televisione italiana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it