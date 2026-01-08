La Ruota dei Campioni torna con Andrea Pucci e i Ricchi e Poveri

La Ruota dei Campioni torna con un nuovo episodio condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, in onda venerdì 9 gennaio alle ore 20. In questa puntata, Andrea Pucci e i Ricchi e Poveri saranno ospiti, offrendo intrattenimento e momenti di svago. Un appuntamento dedicato a chi desidera trascorrere una serata in compagnia di musica e divertimento, senza eccessi o sensazionalismi.

Gerry Scotti e Samira Lui non saranno da soli per il nuovo appuntamento de La Ruota dei Campioni, in onda domani sera, venerdì 9 gennaio, dalle 20.40 su Canale 5. Insieme ai padroni di casa del game show, ormai un habitué della fascia più prestigiosa, ci saranno anche il comico Andrea Pucci e il duo dei Ricchi e Poveri, reduci dal capitombolo a Domenica In. Lo spin-off de La Ruota della Fortuna, che per l'occasione andrà in pausa domani e tornerà sabato, segue lo stesso schema dello speciale andato in onda lo scorso 27 novembre, nel quale erano intervenuti Al Bano e Max Giusti. Ancora una volta, quindi, a sfidarsi nel torneo saranno i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nella stagione in corso del programma.

