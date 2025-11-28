A gran richiesta del pubblico, Mediaset ha riproposto La Ruota dei Campioni. Ecco la versione di Gerry Scotti, che ringrazia il suo pubblico del grandissimo calore e degli ottimi ascolti. È così che, a distanza di appena una settimana, i nove campioni che più di tutti hanno vinto in questo game show hanno fatto ritorno in studio. Due milioni di euro superati. Voto: 6. Gerry Scotti tiene tantissimo a questa nuova avventura. Il risultato in termini di ascolti lo ha piacevolmente sorpreso. Puntata dopo puntata, non smette di ringraziare e sottolineare quanto di buono si stia facendo: “Il nostro è il programma più seguito della televisione ”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota dei Campioni, le pagelle: Al Bano, re del cringe (3), Ruota delle Meraviglie in lacrime (9)