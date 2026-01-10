La neve circonda Roma | fiocchi anche in collina Ghiaccio ai Castelli

Una nevicata inattesa avvolge Roma e le sue colline, con fiocchi che scendono anche sui Castelli Romani e sui monti circostanti. Le montagne dei romani, come Monte Livata, Terminillo e Rocca Sinibalda, si coprono di neve, offrendo uno spettacolo naturale che interessa anche le zone dell’Abruzzo. Un episodio che ricorda la bellezza e la natura selvaggia di queste aree, spesso meta di escursioni e relax durante l’inverno.

Le chiamano le montagne dei romani. Monte Livata, Terminillo, Rocca Sinibalda in provincia di Rieti, fino all'Abruzzo. In questo fine settimana non hanno tradito le attese: la neve ha infatti imbiancato le cime e le piste. Precipitazioni abbondanti che hanno regalato a chi si trovava sul posto lo. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

