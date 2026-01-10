La neve circonda Roma | fiocchi anche in collina Ghiaccio ai Castelli

Una nevicata inattesa avvolge Roma e le sue colline, con fiocchi che scendono anche sui Castelli Romani e sui monti circostanti. Le montagne dei romani, come Monte Livata, Terminillo e Rocca Sinibalda, si coprono di neve, offrendo uno spettacolo naturale che interessa anche le zone dell’Abruzzo. Un episodio che ricorda la bellezza e la natura selvaggia di queste aree, spesso meta di escursioni e relax durante l’inverno.

Quando Roma si veste di bianco: i primi fiocchi di neve stregano la Capitale con un freddo da brividi - NeveARoma #Ciampino #InvernoRomano Quando si parla di Roma e neve, le reazioni oscillano tra l’entusiasmo e la pura incredulità. lacronacadiroma.it

Freddo polare a Roma, ipotesi fiocchi di neve in città: le previsioni del weekend - Le previsioni meteo per il fine settimana da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026 ... fanpage.it

Ma che bello è pattinare sul ghiaccio, a Laceno, circondati da una bellissima coltre di neve Oggi aperti, per tutti i giorni fino al 20 Febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 Vi aspettiamo presso il piazzale seggiovie - facebook.com facebook

“Viene viene la Befana, vien dai monti a notte fonda Come è stanca! la circonda neve, gelo e tramontana e la neve è il suo mantello ed è il vento la sua voce. E s'accosta piano piano or più presso or più lontano. Piano piano,piano piano.” —Pascoli #LeCoseIn x.com

