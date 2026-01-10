La neve circonda Roma | fiocchi anche in collina Ghiaccio ai Castelli
Una nevicata inattesa avvolge Roma e le sue colline, con fiocchi che scendono anche sui Castelli Romani e sui monti circostanti. Le montagne dei romani, come Monte Livata, Terminillo e Rocca Sinibalda, si coprono di neve, offrendo uno spettacolo naturale che interessa anche le zone dell’Abruzzo. Un episodio che ricorda la bellezza e la natura selvaggia di queste aree, spesso meta di escursioni e relax durante l’inverno.
Le chiamano le montagne dei romani. Monte Livata, Terminillo, Rocca Sinibalda in provincia di Rieti, fino all'Abruzzo. In questo fine settimana non hanno tradito le attese: la neve ha infatti imbiancato le cime e le piste. Precipitazioni abbondanti che hanno regalato a chi si trovava sul posto lo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Neve e grandine a Roma, fiocchi sui Castelli Romani: imbiancate le vette intorno alla Capitale
Leggi anche: Neve oggi in Emilia-Romagna: fiocchi bianchi a Bologna e sui borghi in collina. Manto bianco in spiaggia
Neve a Roma, il video dei primi timidi fiocchi anche sulla Capitale: temperature sotto zero e cielo grigio - Sicuramente il nevischio che si nota oggi, mentre in tutta Italia la neve è caduta copiosa anche in città più inaspettate, come Firenze, è poca cosa rispetto al sogno che attrae turisti e curiosi. msn.com
Quando Roma si veste di bianco: i primi fiocchi di neve stregano la Capitale con un freddo da brividi - NeveARoma #Ciampino #InvernoRomano Quando si parla di Roma e neve, le reazioni oscillano tra l’entusiasmo e la pura incredulità. lacronacadiroma.it
Freddo polare a Roma, ipotesi fiocchi di neve in città: le previsioni del weekend - Le previsioni meteo per il fine settimana da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026 ... fanpage.it
Ma che bello è pattinare sul ghiaccio, a Laceno, circondati da una bellissima coltre di neve Oggi aperti, per tutti i giorni fino al 20 Febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 Vi aspettiamo presso il piazzale seggiovie - facebook.com facebook
“Viene viene la Befana, vien dai monti a notte fonda Come è stanca! la circonda neve, gelo e tramontana e la neve è il suo mantello ed è il vento la sua voce. E s'accosta piano piano or più presso or più lontano. Piano piano,piano piano.” —Pascoli #LeCoseIn x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.