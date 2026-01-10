Durante la conferenza stampa di inizio anno, la premier Meloni ha espresso insoddisfazione per i risultati sulla sicurezza, sottolineando che molti criminali rimangono liberi a causa di decisioni giudiziarie che, a suo avviso, vanificano gli sforzi delle forze dell’ordine. Una valutazione critica che evidenzia le sfide ancora presenti nel settore e la necessità di approfondire le strategie di contrasto alla criminalità.

La conferenza stampa di inizio anno: «I criminali sono liberi perché spesso i magistrati vanificano il lavoro. Nel 2026 il focus sarà anche sulla crescita. Il Colle? Non ci punto. Con Mattarella non sempre vado d’accordo».. Il presidente del Consiglio difende Salvini dall’accusa di essere «filo Putin» e invita l’Unione a fare un passo: «Ma non in ordine sparso, sarebbe un favore allo Zar».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Meloni si dà i voti e non è contenta: «Sicurezza? Risultati insufficienti»

Leggi anche: Sicurezza, Meloni: “Risultati ancora insufficienti. I giudici non rendano vano il lavoro del Parlamento e delle forze dell’ordine”

Leggi anche: Prestito da 90 miliardi a Kiev, Meloni contenta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Meloni contro Vannacci sulle armi a Kyiv. "Qualcuno auspicava che il decreto sugli aiuti agli ucraini non ottenesse i voti. Non credo andrà così". Lui replica: “Mai cambiato idea”. Di Riccardo Carlino - facebook.com facebook