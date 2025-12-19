Prestito da 90 miliardi a Kiev Meloni contenta
Giorgia Meloni esprime soddisfazione per il recente prestito di 90 miliardi a Kiev, sottolineando come il sostegno all’Ucraina abbia prevalso nel processo decisionale. La leader italiana evidenzia l’importanza di agire con responsabilità e buon senso, rafforzando la posizione dell’Italia nel contesto internazionale e dimostrando vicinanza a un paese in difficoltà. Un gesto che riflette l’impegno dell’Italia nel supporto alla sovranità e stabilità regionale.
Per il sostegno all'Ucraina ''ha prevalso il buon senso''. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Svolta nella notte, dall'Ue 90 miliardi di prestito a Kiev. Meloni: "Così ha prevalso il buonsenso"
Leggi anche: Ucraina, c’è l’accordo in Ue: prestito da 90 miliardi a Kiev – La diretta
Ue, raggiunto l’accordo: sì al prestito per 90 miliardi all’Ucraina; Leader Ue trovano l'intesa, prestito da 90 miliardi a Kiev. Merz: Messaggio decisivo a Putin - Ucraina, Macron: dovremmo riprendere dialogo con Putin; Sostegno da 90 miliardi all’Ucraina: perché la Ue ha scelto il debito e non gli attivi russi; Intesa in Ue, prestito all'Ucraina da 90 miliardi.
Prestito da 90 miliardi, l'Ue in aiuto di Kiev - La decisione del Consiglio Europeo di un prestito ponte a tasso zero a Kiev nei prossimi due anni. libero.it
Ucraina, c’è l’accordo in Ue: prestito da 90 miliardi a Kiev – La diretta - "Abbiamo raggiunto un accordo che ci consente di soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ucraina per i ... msn.com
Prestito da 90 miliardi per salvare Kiev, la Ue s’indebita senza toccare i fondi e rischiare l’ira di Mosca - Prestito da 90 miliardi finanziato sul mercato dei capitali con la garanzia del Qfp, ovvero del bilancio pluriennale comunitario ... blitzquotidiano.it
Sostegno per il 2026 e 2027 con un prestito da 90 miliardi. "Ha prevalso il buon senso", ha esultato la Premier Giorgia Meloni. Hanno prevalso, nelle parole più utilizzate dai leader, il "buon senso", il "pragmatismo" e la "stabilità" finanziaria. Ha prevalso la volo - facebook.com facebook
L'Ue sceglie il debito comune per Kiev, salta l'uso degli asset. Ok al prestito da 90 miliardi. Esulta il Belgio. Meloni: 'ha vinto il buon senso' x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.