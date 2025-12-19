Prestito da 90 miliardi a Kiev Meloni contenta

Giorgia Meloni esprime soddisfazione per il recente prestito di 90 miliardi a Kiev, sottolineando come il sostegno all’Ucraina abbia prevalso nel processo decisionale. La leader italiana evidenzia l’importanza di agire con responsabilità e buon senso, rafforzando la posizione dell’Italia nel contesto internazionale e dimostrando vicinanza a un paese in difficoltà. Un gesto che riflette l’impegno dell’Italia nel supporto alla sovranità e stabilità regionale.

© Imolaoggi.it - Prestito da 90 miliardi a Kiev, Meloni contenta

Per il sostegno all'Ucraina ''ha prevalso il buon senso''. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

