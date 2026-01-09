Il tema della sicurezza rimane centrale nell’agenda politica, come evidenziato dalle parole della presidente Meloni. Pur avendo investito risorse e impegno, i risultati ottenuti sono ancora considerati insufficienti. Meloni invita i giudici a non compromettere gli sforzi del Parlamento e delle forze dell’ordine, sottolineando la difficoltà di superare le conseguenze di un passato di lassismo. La questione della sicurezza richiede un impegno costante e condiviso.

“Noi abbiamo lavorato moltissimo sulla sicurezza, chiaramente gli anni di lassismo non sono facili da cancellare”. Detto ciò, “i risultati per me non sono sufficienti “, dunque “questo è l’anno in cui si cambia passo e si fa ancora di più”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza di fine anno. “Sono moltissime le iniziative che abbiamo varato” ha ricordato Meloni. E tra i provvedimenti “che stiamo studiando” c’è anche quello sulle “ baby gang “, ha aggiunto la premier. “Se vogliamo garantire sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione: governo, forze di polizia e magistratura, che è fondamentale in questo disegno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sicurezza, Meloni: “Risultati ancora insufficienti. I giudici non rendano vano il lavoro del Parlamento e delle forze dell’ordine”

Leggi anche: Meloni alle toghe: "Diventa vano il lavoro delle forze dell'ordine e dell'Aula". "Non cond...

Leggi anche: Allarme sicurezza e controlli. Fratelli d’Italia: "Fondamentale il lavoro delle forze dell’ordine"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sicurezza: Meloni, 'al lavoro ma anni lassismo non facili da cancellare, ora si cambia passo' - "Abbiamo lavorato moltissimo sulla sicurezza in tre anni, anni di lassismo non sono facili da cancellare ma i risultati per me non sono sufficienti. iltempo.it