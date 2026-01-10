La fine dell’uomo l’inizio della leggenda | dieci anni fa il mondo perdeva David Bowie

Il 10 gennaio 2016, il mondo ha perso David Bowie, artista innovativo e icona della musica. La sua scomparsa, annunciata ufficialmente dieci anni fa, ha segnato la fine di un percorso artistico straordinario. Ricordarlo significa riflettere sul suo contributo culturale e sulla sua capacità di reinventarsi nel corso degli anni, lasciando un’eredità che ancora oggi influenza generazioni di appassionati e artisti.

La sera del 10 gennaio 2016, esattamente dieci anni fa, la sua pagina Facebook ufficiale diede l’annuncio che nessuno avrebbe voluto mai leggere: “David Bowie è morto serenamente oggi, circondato dalla sua famiglia, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro durata 18 mesi. Sebbene molti di voi partecipino a questa perdita, vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di dolore”. La reazione del mondo alla morte di David Bowie. David Bowie si è spento il 10 gennaio 2016 Diverse persone lo seppero solo la mattina dopo. Un risveglio amaro per i milioni di fan della rockstar britannica, che si ritrovarono improvvisamente orfani del musicista che, appena quarantott’ore, aveva compiuto sessantanove anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La fine dell’uomo, l’inizio della leggenda: dieci anni fa il mondo perdeva David Bowie Leggi anche: David Bowie moriva dieci anni fa: artista unico che ha riscritto le regole della musica, dell’arte e dell’identità Leggi anche: Dieci anni senza David Bowie: Blackstar e l’arte dell’ultimo gesto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tolkien. Uomo, Professore, Autore Salone degli Incanti, ex Pescheria fino all’11 gennaio 2026 Venerdì fino alle 18:00 | Sabato e Domenica dalle 10:00 alle 20:00 Ingresso a pagamento Ultimo fine settimana per visitare la mostra "Tolkien. Uomo - facebook.com facebook L'uomo non avrebbe accettato la fine della relazione con la ex compagna #Imola #Bologna #violenza #RadioBruno #9gennaio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.