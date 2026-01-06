Dieci anni senza David Bowie | Blackstar e l’arte dell’ultimo gesto

Dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, un artista che ha lasciato un segno indelebile nella musica e nell’arte. Con l’album

David Bowie non ha semplicemente realizzato un ultimo disco prima di andarsene. Ha consapevolmente progettato un congedo. Ha trasformato l’evento più indecifrabile, la morte, in un atto creativo deliberato, consapevole, costruito con la stessa precisione con cui per tutta la vita aveva inventato inediti approdi artristici. Blackstar non è stato un testamento né una confessione postuma È, piuttosto, un’opera che mette in scena l’assenza futura dell’artista, Bowie non racconta di stare morendo, organizza artisticamente ciò che resterà quando non ci sarà più. Il disco, uscito l’8 gennaio 2016, arriva con precisione millimetrica. 🔗 Leggi su Panorama.it

