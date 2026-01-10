David Bowie moriva dieci anni fa | artista unico che ha riscritto le regole della musica dell’arte e dell’identità

Il 10 gennaio 2016 si è spento David Bowie, artista che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale e artistico. La sua capacità di reinventarsi e di esplorare nuovi mondi ha influenzato generazioni, contribuendo a definire nuovi standard di creatività e identità. Ricordarlo significa anche riconoscere l’importanza di un percorso innovativo e senza confini.

Dieci anni fa moriva (era il 10 gennaio 2016) David Bowie. Un artista unico che ha riscritto le regole della musica, dell'arte e dell'identità. Dalla Londra furiosa e ricca di stimoli degli Anni 60 alla Berlino che offriva nuove tendenze, dalla nascita di Ziggy Stardust al mistero del Duca Bianco, fino all'ultimo saluto cosmico di Blackstar. In ogni tappa Bowie si trasformava e appariva diverso, sempre un passo avanti al proprio tempo. Icona e leggenda del glam rock, controcorrente e rivoluzionario con il suo alter ego Ziggy Stardust a simboleggiare la libertà artistica, trasformandola in una maschera androgina schierata contro ogni conformismo.

