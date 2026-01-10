La ‘cattiva’ verità di Allegri | Inter e Napoli nettamente più forti Ecco cosa manca al Milan

Dopo il pareggio tra Milan e Genoa, Allegri ha analizzato le differenze tra il suo team e le avversarie più forti come Inter e Napoli. In un intervento sobrio e riflessivo, il tecnico ha evidenziato gli aspetti che ancora mancano al Milan per raggiungere un livello superiore, sottolineando le sfide da affrontare per competere con le principali contendenti alla vetta del campionato.

