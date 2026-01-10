La ‘cattiva’ verità di Allegri | Inter e Napoli nettamente più forti Ecco cosa manca al Milan
Dopo il pareggio tra Milan e Genoa, Allegri ha analizzato le differenze tra il suo team e le avversarie più forti come Inter e Napoli. In un intervento sobrio e riflessivo, il tecnico ha evidenziato gli aspetti che ancora mancano al Milan per raggiungere un livello superiore, sottolineando le sfide da affrontare per competere con le principali contendenti alla vetta del campionato.
Massimiliano Allegri, nel post-partita di Milan-Genoa 1-1 di giovedì sera a 'San Siro', ha parlato di cosa manca alla sua squadra per diventare davvero un top team come l'Inter di Cristian Chivu e il Napoli di Antonio Conte. Le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
