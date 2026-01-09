Inter e Napoli nettamente più forti Poi si può anche raccontare che Cristo è morto nel sonno | Allegri sullo scudetto

Allegri ha dichiarato che, secondo lui, le squadre più forti per la conquista dello scudetto sono Inter e Napoli. Pur non escludendo possibilità per altre, ha sottolineato come queste due squadre si distinguano per le loro prestazioni e potenzialità. La sua analisi si concentra su una valutazione obiettiva delle forze in campo, evidenziando un divario rispetto alle altre contendenti del campionato.

“Non lo dico per superstizione, ci sono due squadre che sono nettamente più forti delle altre e sono le favorite: sono Inter e Napoli. Punto. Poi ognuno può raccontare quello che vuole, anche che Cristo è morto nel sonno”. Senza giri di parole e senza peli sulla lingua. Così Massimiliano Allegri a Sky Sport dopo il pareggio del Milan contro il Genoa per 1-1. Il club rossonero è andato sotto con il gol dell’ex Colombo, poi l’ha ripresa al 92esimo con Rafael Leao e ha rischiato di perderla al 95esimo, quando Stanciu ha calciato alle stelle il rigore decisivo. “È un punto guadagnato perché loro hanno sbagliato un rigore al 95esimo, la cosa positiva è che abbiamo tirato molto in porta, ma siamo stati imprecisi e frettolosi, bastava o sbloccarla oppure attendere il secondo tempo perché il Genoa ha corso molto e sarebbe calato un po’”, ha spiegato Allegri nel post gara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

