Costacurta spinge su Allegri | Milan pronto a lottare per il titolo ma Inter e Napoli sono più forti ma…

Inter News 24 Costacurta punta sul Milan per la lotta scudetto! Il commento dell’ex difensore è netto: la squadra di Allegri può arrivare al titolo ma.. Billy Costacurta, ex difensore e leggenda del Milan, ha analizzato l’avvio di stagione dei rossoneri in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il club milanista, attualmente al primo posto in classifica, non ha sorpreso l’ex calciatore, che ha sempre ritenuto la squadra in grado di competere per il titolo. «In realtà no, non sono sorpreso. Fin dall’inizio ho detto che il Milan può competere per il titolo. Senza le coppe, può concentrarsi solo sul campionato». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Costacurta spinge su Allegri: «Milan pronto a lottare per il titolo, ma Inter e Napoli sono più forti ma…»

