La cartamoneta in Italia e la fotografia Alinari l’anno di Casa Bruschi

La cartamoneta in Italia e la fotografia Alinari rappresentano importanti testimonianze del patrimonio culturale nazionale. Nel contesto di questa ricchezza, Casa Bruschi, appartenente al patrimonio di Intesa Sanpaolo, si prepara a un nuovo anno di attività, con una programmazione culturale già definita per i prossimi mesi. Un’occasione per approfondire temi storici e artistici di rilievo, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio italiano.

Casa Bruschi, parte del patrimonio Intesa Sanpaolo, guarda al nuovo anno forte di una programmazione culturale ricca già pianificata per i prossimi mesi. Con 11.700 visitatori nel 2025, in crescita rispetto all'anno precedente, la Casa Museo consolida l'interesse mostrato da turisti e cittadini a fronte di iniziative di qualità. Così Luca Benvenuti, Presidente della Fondazione Bruschi: "Grande soddisfazione per il traguardo raggiunto certo che sia un punto di partenza per un ulteriore miglioramento nella nostra capacità attrattiva. Grazie all'intervento di Intesa Sanpaolo è stato realizzato un progetto di miglioramento strutturale per rendere il nostro museo più accessibile e attento alle esigenze di tutti.

