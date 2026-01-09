La Casa Museo Ivan Bruschi rafforza la programmazione culturale nel 2026

La Casa Museo Ivan Bruschi, parte integrante del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, annuncia una proposta culturale aggiornata per il 2026. La programmazione, già definita per i prossimi mesi, punta a consolidare il ruolo della struttura come punto di riferimento per la promozione dell’arte e della storia locale, offrendo al pubblico iniziative e mostre che valorizzano il patrimonio e la cultura di Arezzo.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, guarda al nuovo anno forte di una programmazione culturale ricca e articolata, già pianificata per i prossimi mesi. Con 11.700 visitator i ospitati nel 2025, in crescita rispetto all'anno precedente, la Casa Museo consolida l'interesse mostrato da turisti e cittadini a fronte di iniziative di qualità e di una proposta capace di coinvolgere pubblici diversi come commenta Luca Benvenuti, Presidente della Fondazione Bruschi: "Esprimo grande soddisfazione per il traguardo raggiunto certo che sia un punto di partenza per un ulteriore miglioramento nella nostra capacità attrattiva.

