La Casa Museo Ivan Bruschi rafforza la programmazione culturale nel 2026

Da lanazione.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Museo Ivan Bruschi, parte integrante del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, annuncia una proposta culturale aggiornata per il 2026. La programmazione, già definita per i prossimi mesi, punta a consolidare il ruolo della struttura come punto di riferimento per la promozione dell’arte e della storia locale, offrendo al pubblico iniziative e mostre che valorizzano il patrimonio e la cultura di Arezzo.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, guarda al nuovo anno forte di una programmazione culturale ricca e articolata, già pianificata per i prossimi mesi. Con 11.700 visitator i ospitati nel 2025, in crescita rispetto all’anno precedente, la Casa Museo consolida l’interesse mostrato da turisti e cittadini a fronte di iniziative di qualità e di una proposta capace di coinvolgere pubblici diversi come commenta Luca Benvenuti, Presidente della Fondazione Bruschi: “Esprimo grande soddisfazione per il traguardo raggiunto certo che sia un punto di partenza per un ulteriore miglioramento nella nostra capacità attrattiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la casa museo ivan bruschi rafforza la programmazione culturale nel 2026

© Lanazione.it - La Casa Museo Ivan Bruschi rafforza la programmazione culturale nel 2026

Leggi anche: “Kiss, storia di un bacio perduto e ritrovato” in scena a Casa Museo Ivan Bruschi

Leggi anche: Alla Casa Museo Bruschi: visite speciali per la Città del Natale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Casa Bruschi inizia il 2026 con l’apertura gratuita il 4 gennaio; Feste sì ma alternative: spazio a viaggi nel tempo e laboratori; Il dr Roberto Franceschi, nuovo direttore di Zona distretto aretina; Casa Bruschi festeggia la Befana con visite guidate e laboratori creativi.

casa museo ivan bruschiLa Casa Museo Ivan Bruschi rafforza la programmazione culturale nel 2026 - Il bilancio dopo un 2025 con visitatori in crescita e interventi di miglioramento nell’accoglienza e nell’inclusività ... lanazione.it

casa museo ivan bruschiCasa Bruschi festeggia la Befana con visite guidate e laboratori creativi - Per iniziare il 2026 all’insegna di arte, cultura e antiquariato e in occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria, verrà offerto domenica 4 gennaio l’ingresso gratuito alla Casa Museo Ivan Brusch ... msn.com

L'arte astratta in mostra alla casa museo Bruschi di Arezzo - Dal 2 marzo la Casa Museo dell'Antiquariato Ivano Bruschi di Arezzo diventerà un regno dell'arte astratta del secondo dopoguerra. ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.