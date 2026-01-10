La Camera di Commercio piange Boschetto Una figura di riferimento per l’economia

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Benito Boschetto, figura di rilievo nel panorama economico e dirigente pubblico e privato. La sua esperienza e il suo contributo hanno lasciato un’impronta significativa nel territorio, rappresentando un punto di riferimento per l’intera comunità imprenditoriale locale. La perdita di Boschetto si fa sentire a livello istituzionale e professionale.

AREZZO La Camera di Commercio di Arezzo-Siena esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Benito Boschetto (nella foto), figura di primo piano del panorama dirigenziale pubblico e privato italiano. Il presidente Massimo Guasconi, insieme alla Giunta, al Consiglio e al segretario generale Marco Randellini, ne ricorda il valore umano e professionale, sottolineando il legame profondo che Boschetto ha sempre mantenuto con il territorio aretino. Aretino di nascita, Benito Boschetto ha mosso i primi passi della sua carriera proprio alla Camera di Commercio di Arezzo, dove ha ricoperto incarichi di funzionario e dirigente, distinguendosi per competenza, visione strategica e capacità di gestione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Camera di Commercio piange Boschetto. Una figura di riferimento per l’economia Leggi anche: Il Pescara Calcio piange la morte di Vittorio Azzarà, figura storica di riferimento della società biancazzurra Leggi anche: Creatività e cultura lanciano economia ravennate, Camera di Commercio: "Settori strategici per la ripresa" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Camera di Commercio piange Boschetto. Una figura di riferimento per l’economia; Addio a Benito Boschetto. La Camera di Commercio piange Boschetto. Una figura di riferimento per l’economia - Siena esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Benito Boschetto (nella foto), figura di ... lanazione.it

Morto Benito Boschetto, aveva 84 anni. Partito dalla Camera di Commercio di Arezzo, arrivò a guidare Borsa Italiana - La Camera di Commercio si stringe nel dolore per la scomparsa di un professionista che è stato una figura di primo piano del panorama dirigenziale pubblico e ... corrierediarezzo.it

Addio a Boschetto, funzionario della Camera Commercio - Si è spento a Milano Benito Boschetto, aretino illustre e protagonista della vita istituzionale ed economica tra gli anni Settanta e Ottanta. teletruria.it

La Camera di Commercio dell’Umbria mette a disposizione delle imprese il Portale #Agevolazioni, il servizio gratuito nato per individuare con facilità le agevolazioni finanziarie più adatte alle tue esigenze. x.com

Un lavoratore dipendente stagionale con p.iva iscritto camera commercio piccolo imprenditore forfettario può chiedere esenzione contributi IVS - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.