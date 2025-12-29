Creatività e cultura lanciano economia ravennate Camera di Commercio | Settori strategici per la ripresa

La cultura e la creatività rappresentano settori strategici per lo sviluppo economico di Ravenna e Ferrara. Secondo la Camera di Commercio, l’integrazione delle tecnologie digitali sta contribuendo a innovare il sistema produttivo locale, favorendo una crescita sostenibile e duratura. Questo processo di trasformazione apre nuove opportunità, rafforzando il ruolo di questi territori come centri di eccellenza culturale e creativa.

