Creatività e cultura lanciano economia ravennate Camera di Commercio | Settori strategici per la ripresa

29 dic 2025

La cultura e la creatività rappresentano settori strategici per lo sviluppo economico di Ravenna e Ferrara. Secondo la Camera di Commercio, l’integrazione delle tecnologie digitali sta contribuendo a innovare il sistema produttivo locale, favorendo una crescita sostenibile e duratura. Questo processo di trasformazione apre nuove opportunità, rafforzando il ruolo di questi territori come centri di eccellenza culturale e creativa.

Continua a crescere il valore della cultura a Ferrara e a Ravenna, ma la spinta propulsiva delle tecnologie digitali sta ridisegnando profondamente il tradizionale volto del nostro sistema produttivo culturale e creativo. A trainare la filiera, infatti, è già da qualche anno l’industria dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

