OktoBerg Fest Tributo a Elvis sigle anni ‘80 e ‘90 formaggi e vino | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini con cucina bavarese e menù speciale zucca e funghi, il festival dedicato al mondo del formaggio “Forme”, “Bergamo Wine Experience” a ChorusLife, il tributo a Elvis a Colognola (sabato) e le sigle anni ’80-’90 al Piazzale degli Alpini (sabato). Da annotare, inoltre,  Fotografica Bergamo Festival, “Note di vita” all’Auditorium Parenzan all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (sabato), “Spritz c’est Chic con Lola dj e special guest al Piazzale degli Alpini (domenica), il concerto di Silvia Gira alla Sala Piatti per il Festival violoncellistico (domenica) e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

