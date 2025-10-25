OktoBerg Fest Tributo a Elvis sigle anni ‘80 e ‘90 formaggi e vino | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini con cucina bavarese e menù speciale zucca e funghi, il festival dedicato al mondo del formaggio “Forme”, “Bergamo Wine Experience” a ChorusLife, il tributo a Elvis a Colognola (sabato) e le sigle anni ’80-’90 al Piazzale degli Alpini (sabato). Da annotare, inoltre, Fotografica Bergamo Festival, “Note di vita” all’Auditorium Parenzan all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (sabato), “Spritz c’est Chic con Lola dj e special guest al Piazzale degli Alpini (domenica), il concerto di Silvia Gira alla Sala Piatti per il Festival violoncellistico (domenica) e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - OktoBerg Fest, Tributo a Elvis, sigle anni ‘80 e ‘90, formaggi e vino: il week-end in città

Altre letture consigliate

SABATO 25 OTTOBRE la musica LIVE da cantare, quella che ci fa tornare bambini, sta per arrivare all’OktoBERG Fest: i FREEWAY vi catapulteranno nel mondo delle più famose sigle dei cartoni animati e dei tormentoni televisivi, rivisitate in chiave Rock’n’Da - facebook.com Vai su Facebook

Elvis, il re del rock al Verdi: "Più di un semplice tributo" - È quella scia luminosa che dagli anni ’50 in poi non ha mai smesso di brillare a suon di rock ‘n’ roll e che lo ha consacrato a icona mondiale. lanazione.it scrive

Leonard Cohen: un concerto-tributo a Montreal con Elvis Costello, Sting, Lana Del Rey… - Lana Del Rey, Elvis Costello, Sting, Philip Glass e Feist sono i primi nomi confermati per un concerto- Da rockol.it

Tributo live a Elvis Presley - Concerto in onore di Elvis Presley con la tribute band Like Elvis, che si esibirà nelle migliori canzoni del re del rock 'n' roll. ecodibergamo.it scrive