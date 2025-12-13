Il fine settimana in provincia di Bergamo offre un ricco programma di eventi: mercatini di Natale, concerti, spettacoli e la Casa di Babbo Natale a Clusone, Selvino e Gorlago. Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto “Campane d’allegrezza” a Gandino e lo spettacolo “Abracadabra” a Treviglio, in un’atmosfera festosa e ricca di magia.

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano tanti mercatini e villaggi di Natale, concerti e spettacoli in vista delle festività, la Casa di Babbo Natale a Clusone, Selvino e Gorlago, il concerto “Campane d’allegrezza” a Gandino e lo spettacolo “Abracadabra – Il pianeta che fa acqua da tutte le parti” a Treviglio. Da annotare, inoltre, il match di improvvisazione teatrale a Mozzo, la giornata bianca e la serata con la musica da film di Morricone a Nembro, la fiera dei produttori indipendenti “Vite in Libertà” a Ponteranica la Fiera d’autunno a San Pellegrino Terme, “Il Bosco Incantato” a Sovere e altro ancora. Bergamonews.it

Mercatini, concerti, spettacoli e Casa di Babbo Natale: il week-end in provincia - Fra gli appuntamenti spiccano tanti mercatini e villaggi di Natale, concerti e spettacoli in vista delle festività, la Casa di ... bergamonews.it

Mercatini, casa di Babbo Natale, spettacoli e concerti: l’Immacolata in provincia - Fra gli appuntamenti spiccano tanti mercatini e villaggi di Natale, la casa bergamasca di Babbo Natale a ... bergamonews.it