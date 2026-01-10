A Kiev, oltre 98.000 famiglie sono senza acqua, luce e riscaldamento in condizioni di temperature inferiori a -16°C, a causa dei danni alle infrastrutture energetiche provocati dai bombardamenti russi. Nel frattempo, Londra ha annunciato un investimento di 230 milioni di euro per supportare le truppe in Ucraina. La situazione resta critica e richiede attenzione internazionale.

Roma, 10 gennaio 2026 – Non ha tregua l’ Ucraina. Quasi 98.000 famiglie in 212 insediamenti grandi e piccoli nella regione di Kiev sono senza elettricità dopo che le infrastrutture energetiche del Paese sono state compromesse dai bombardamenti russi. Le riparazioni sono rallentate dal maltempo, che sta provocando ulteriori danni. Nella capitale è emergenza: "Sono stati interrotti i servizi di approvvigionamento idrico, di riscaldamento e di trasporto elettrico", ha dichiarato l'amministrazione locale citata dai media locali. E il clima invernale non lascia tregua: la temperatura si aggira attorno ai 10 gradi sotto lo zero, con picchi a -16°C la notte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kiev di nuovo senza acqua, luce e riscaldamento con 16 gradi sotto zero. Londra: 230 milioni di euro per truppe in Ucraina

Kiev, a Dnipropetrovsk più di un milione di famiglie senza acqua e luce; Zelensky: Spero che Mosca risponda al piano in 20 punti entro fine mese. Nuove esplosioni a Kiev - Secondo alcuni media Zelensky e Trump firmeranno a Davos accordo da 800 miliardi per la ricostruzione; Nuovo massiccio attacco russo contro l’Ucraina; Ucraina, missili ipersonici russi su Kiev e Leopoli: almeno 4 morti. E la capitale resta senza luce e acqua.

