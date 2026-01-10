Ucraina  Londra pronta a dare 230 milioni per l’esercito della forza multilaterale Kiev senza elettricità stop ad acqua e riscaldamento

Il Regno Unito ha annunciato un investimento di 230 milioni di euro destinato a rafforzare l’esercito in vista di un possibile dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina, nel contesto delle tensioni con la Russia. Nel frattempo, Kiev affronta criticità legate alla mancanza di elettricità, acqua e riscaldamento, aggravando la situazione di crisi nel paese.

Il Regno Unito ha deciso di stanziare 230 milioni di euro per preparare il suo esercito in vista di un futuro dispiegamento di una forza multinazionale in Ucraina, in caso di cessate il fuoco con la Russia. Il finanziamento permetterà «di fornire nuovi veicoli, sistemi di comunicazione e capacità di protezione contro i droni, garantendo così che le truppe britanniche siano pronte per essere dispiegate», ha precisato il comunicato del Ministero della Difesa inglese. Nel mentre la situazione si fa critica nella capitale ucraina. L’ente per l’Energia ucraina, Ukrenergo, ha disposto un’interruzione di emergenza della corrente elettrica a Kiev. 🔗 Leggi su Open.online

