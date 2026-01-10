Iran in fiamme la protesta avanza Khamenei | Ma non cederemo

Le proteste in Iran continuano a intensificarsi da oltre due settimane, coinvolgendo diverse città e generando scontri con le forze dell’ordine. La crisi economica e l’inflazione sono alla base di questa mobilitazione, con manifestanti che esprimono insoddisfazione e chiedono cambiamenti. Nonostante le tensioni e le perdite, le autorità, tra cui Khamenei, affermano di non voler cedere alle pressioni della protesta.

