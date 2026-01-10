Iran in fiamme la protesta avanza Khamenei | Ma non cederemo
Le proteste in Iran continuano a intensificarsi da oltre due settimane, coinvolgendo diverse città e generando scontri con le forze dell’ordine. La crisi economica e l’inflazione sono alla base di questa mobilitazione, con manifestanti che esprimono insoddisfazione e chiedono cambiamenti. Nonostante le tensioni e le perdite, le autorità, tra cui Khamenei, affermano di non voler cedere alle pressioni della protesta.
Folla in marcia nelle strade, auto date alle fiamme, slogan contro gli ayatollah. E almeno 51 morti. Da quasi due settimane l’Iran è sconvolto da enormi proteste scatenate dalla crisi economica e dall’ inflazione che sono deflagrate in tutto il Paese. Il regime ha reagito con il pugno duro: blocco quasi totale di internet per impedire ai manifestanti di organizzare, migliaia di arresti e una massiccia presenza delle forze di sicurezza. Per la guida suprema Ali Khamenei i manifestanti sono solo "un gruppo di vandali" e la Repubblica islamica "non cederà ai sabotatori". È il primo intervento pubblico dell’ayatollah dall’inizio delle rivolte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
