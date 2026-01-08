Chiesa Juve ritorno sempre più possibile | adesso Federico ha fretta! Spalletti chiama ma il Liverpool…

Federico Chiesa potrebbe presto tornare alla Juventus, alimentando le voci di un possibile ritorno. Dopo alcune settimane di incertezza, il giocatore ha mostrato segnali di fretta, mentre Spalletti ha chiamato, anche se il Liverpool rimane un'opzione. La situazione si svela come un delicato equilibrio di decisioni da prendere, tra desiderio di reinserimento e questioni contrattuali. Ecco i punti chiave per capire il possibile addio al Liverpool e il ritorno in bianconero.

Chiesa Juve, ritorno sempre più possibile: adesso Federico ha fretta! Spalletti chiama, ecco i nodi da sciogliere per l'addio al Liverpool Il calcio regala spesso storie di addii burrascosi e ritorni inaspettati, e quella tra Federico Chiesa e la Juventus sembra pronta a scriverne un nuovo capitolo. A 28 anni, l'esterno offensivo della Nazionale sente

