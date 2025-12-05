Juventus l’ex Chiesa sempre più idolo a Liverpool

Ilprimatonazionale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiesa ormai è un caso Federico Chiesa è diventato un vero e proprio caso in Inghilterra. Nella difficile stagione del Liverpool di Slot, Chiesa si sta facendo notare come uno degli elementi migliori e più affidabili nonostante lo scarso minutaggio. Spesso subentrante e relegato al ruolo di riserva di lusso, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus l8217ex chiesa sempre pi249 idolo a liverpool

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, l’ex Chiesa sempre più idolo a Liverpool

Leggi anche questi approfondimenti

Pagina 2 | Chiesa, Morata e quei rigori che mancano: ecco l'arbitro per la Juve di Brambilla - Milan, valida per la nona giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20. tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus L8217ex Chiesa Pi249