Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen Carpi | Pronti per il girone di ritorno il buon proposito è cercare e trovare questa cosa
Alla vigilia della sfida tra Juventus Next Gen e Carpi, l’allenatore Brambilla ha commentato lo stato della squadra e le prospettive per il girone di ritorno. Con un atteggiamento concentrato e senza eccessi, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare su alcuni aspetti chiave per migliorare le prestazioni. La partita rappresenta un’occasione per consolidare il percorso della squadra e affrontare con determinazione il secondo ciclo del campionato.
Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato alla vigilia del match contro il Carpi. Queste le sue dichiarazioni. Ai canali ufficiali bianconeri, Massimo Brambilla ha parlato alla vigilia di Juventus Next Gen Carpi, sfida in programma domani alle 14.30 che segnerà la prima partita del girone di ritorno. QUI: Mangiapoco (Next Gen): “Alla Juve sei in un altro mondo, se arrivi dal basso hai più fame” GIRONE DI RITORNO AL VIA – «Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorare e crescere perché abbiamo davanti dei mesi che sono importanti per noi e chiaramente alla crescita dobbiamo abbinare i risultati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
