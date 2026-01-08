Juventus Next Gen una bellissima notizia per Brambilla verso il Livorno | si rivede questo giocatore in allenamento – GALLERY

La Juventus Next Gen annuncia il ritorno in allenamento del giovane centrocampista belga, Brambilla, in vista della prossima sfida contro il Livorno. Dopo il recupero completo, il giocatore è nuovamente disponibile per l’allenatore, offrendo nuove possibilità in fase di formazione. La notizia rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e consolidamento del giocatore all’interno della squadra.

Un raggio di sole filtra finalmente tra le nubi dell'infermeria di Vinovo, portando una ventata di ottimismo e nuove soluzioni tattiche fondamentali per la Juventus Next Gen. Dopo un periodo di assenza forzata che è sembrato interminabile per un ragazzo affamato di campo e desideroso di emergere nel calcio dei grandi, il tecnico Massimo Brambilla può finalmente tornare a contare su una risorsa preziosa per il suo scacchiere difensivo. Makiobo, promettente talento classe 2007, ha infatti completato con successo il suo delicato percorso di riabilitazione ed è tornato ufficialmente a disposizione dello staff tecnico e dei compagni per la seconda parte di stagione.

