La Juventus Next Gen annuncia il ritorno in allenamento del giovane centrocampista belga, Brambilla, in vista della prossima sfida contro il Livorno. Dopo il recupero completo, il giocatore è nuovamente disponibile per l’allenatore, offrendo nuove possibilità in fase di formazione. La notizia rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e consolidamento del giocatore all’interno della squadra.

Juventus Next Gen, recupero completato per il giovane centrocampista belga che torna a disposizione di Brambilla. Le ultime. Un raggio di sole filtra finalmente tra le nubi dell’infermeria di Vinovo, portando una ventata di ottimismo e nuove soluzioni tattiche fondamentali per la Juventus Next Gen. Dopo un periodo di assenza forzata che è sembrato interminabile per un ragazzo affamato di campo e desideroso di emergere nel calcio dei grandi, il tecnico Massimo Brambilla può finalmente tornare a contare su una risorsa preziosa per il suo scacchiere difensivo. Makiobo, promettente talento classe 2007, ha infatti completato con successo il suo delicato percorso di riabilitazione ed è tornato ufficialmente a disposizione dello staff tecnico e dei compagni per la seconda parte di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, una bellissima notizia per Brambilla verso il Livorno: si rivede questo giocatore in allenamento – GALLERY

Leggi anche: Juventus Next Gen, guarda chi si rivede a Vinovo!? Una bellissima notizia per Brambilla verso la Ternana – GALLERY

Leggi anche: Turicchia verso Juventus Next Gen Pontedera: «Dopo il Campobasso Brambilla ci ha detto questo. Mi sento un veterano e sul nuovo ruolo dico…»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Benevento, Turicchia in campo 90 minuti con la Juventus Next Gen; La partita di Muharemovic, contro la Juventus da ex: il Sassuolo ha già deciso sul suo futuro; Riccio Sampdoria, futuro incerto per l'ex Juventus Next Gen: la cessione sembra sempre più vicina.

Juve Next Gen, Amaradio regala un punto d'oro ai bianconeri: a Guidonia è 1-1 - I bianconeri riescono a dare continuità alla vittoria col Perugia confermando le parole di Brambilla della vigilia ... tuttosport.com