Juventus-Cremonese lunedì 12 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Juventus e Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 20:45 all’Allianz Stadium, rappresenta una sfida importante nel contesto della stagione bianconera. In questa occasione, analizzeremo formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di un incontro che potrebbe avere ripercussioni significative sulla classifica.

La Juventus è in piena corsa per la Champions League e non vuole assolutamente sbagliare il primo turno del girone di ritorno, nel quale attende la Cremonese ad Allianz Stadium. I bianconeri hanno subito messo in archivio il deludente pari casalingo col Lecce dello scorso weekend grazie al netto successo per 0-3 sul campo del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Juventus-Cremonese (lunedì 12 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Montpellier-Dunkerque (lunedì 05 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Montpellier-Dunkerque (lunedì 05 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pronostico Juventus vs Cremonese – 12 Gennaio 2026 - All’Allianz Stadio, il 12 Gennaio 2026 alle 20:45, la Juventus ospita la Cremonese in una sfida di Serie A dal peso importante per la zona alta e per la corsa ... news-sports.it Juventus-Cremonese pronostico e quote: la chicca sul match - 45, la Cremonese affronterà la Juventus in una trasferta valida per il ventesimo turno di Serie A. calciomercato.com

Verso Juventus-Cremonese: numeri e statistiche a confronto - I bianconeri sono a caccia di punti importanti per restare in scia alla prime. tuttojuve.com

Probabile formazione della #Juventus. #JuventusCremonese #SerieA #SkySport - facebook.com facebook

Probabile formazione #Juventus vs Cremonese: (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. @SkySport x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.