Montpellier-Dunkerque lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Analisi di Montpellier-Dunkerque, prevista per lunedì 5 gennaio 2026 alle 20:45. Dopo tre settimane di pausa, tra campionato e Coppa di Francia, le formazioni si preparano a confrontarsi. Montpellier, eliminato dalla Coppa, e Dunkerque, vittorioso su una squadra di categoria inferiore, si affrontano in una sfida importante. Ecco le principali quote e i pronostici per questa partita, con approfondimenti sulle strategie e le possibilità di risultato.

Montpellier e Dunkerque tornano a giocare in campionato dopo tre settimane, nel mezzo c'è stata la Coppa di Francia, con i padroni di casa che sono stati eliminati, come prevedibile, dallo Strasburgo e gli ospiti che invece hanno avuto la meglio di misura su un club di categoria inferiore. In Ligue 2 però Les Maritimes .

