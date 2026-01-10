Juventus bomba di mercato | Gudmundsson nel mirino della Juve

La Juventus sta valutando possibili rinforzi per l’attacco e avrebbe messo nel mirino Albert Gudmundsson della Fiorentina. Il club bianconero cerca un profilo che possa sostituire Yildiz e rafforzare il reparto offensivo. La trattativa è in fase di valutazione e potrebbe rappresentare un’opportunità importante per la squadra, compatibilmente con le strategie di mercato e le esigenze tecniche del club.

