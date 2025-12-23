Mercato Juventus l’ex Inter torna nel mirino dei bianconeri | il calciatore è ad un bivio della sua carriera Le ultime

Sul mercato della Juventus torna in prima linea l’interesse per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, attualmente all’Al-Nassr, si trova a un punto di svolta nella sua carriera, con possibilità di trasferimento in Italia nel 2026. La società bianconera valuta attentamente questa opzione, mentre Damien Comolli segue da vicino la situazione, tra interesse e possibilità future.

Mercato Juventus, Brozovic torna nei radar per la mediana del 2026. Damien Comolli monitora la situazione del croato tra l’Al-Nassr e la voglia di Italia. La Juventus sta valutando con estrema attenzione l’opportunità di riportare nel calcio europeo un profilo di caratura internazionale come Marcelo Brozovic. L’amministratore delegato Damien Comolli, d’intesa con Luciano Spalletti, ha avviato i primi sondaggi per saggiare la disponibilità del regista croato, attualmente impegnato nel campionato arabo. L’operazione per il 2026 si preannuncia comunque articolata, poiché il suo attuale club, l’ Al-Nassr, non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio perno di centrocampo e sta esercitando una forte pressione per blindarlo con un nuovo accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, l’ex Inter torna nel mirino dei bianconeri: il calciatore è ad un bivio della sua carriera. Le ultime Leggi anche: Mercato Juventus, quel difensore top torna nel mirino dei bianconeri? Può lasciare a sorpresa il suo club a gennaio: questo fattore può essere decisivo. Ultime Leggi anche: Mercato Milan, quel rossonero è finito nel mirino della Premier League! In corso dei sondaggi: i rossoneri fissano il prezzo, le ultime La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calciomercato Inter pazza idea Alberto Costa! C’è anche l’ex Juve nella lista per gennaio? L’indiscrezione; DIRETTA Tutte le notizie del 17 dicembre | Inter spunta l’ex Juve per sostituire Dumfries Gimenez si opera; Calciomercato Inter Norton-Cuffy si allontana? Le ultime sulla trattativa con i genovesi per l’ex Arsenal; Marotta punta l’ex Juve | ceduto quest’estate l’Inter vuole riportarlo in Italia per sostituire il top Ecco di chi si tratta. Juventus, scambio tre per uno: altro scherzetto all’Inter - Il mercato di Juventus e Inter si scontra su un obiettivo comune: Palestra dell'Atalanta. calciomercato.it

Inter, quanto vale Frattesi? L'impatto a bilancio e la richiesta alla Juventus - Considerando questi costi al 31 dicembre 2025 il valore residuo a bilancio di Frattesi sarà di 15,75 milioni di euro. calciomercato.com

Inter, ipotesi scambio con la Juventus? Ci sono due annunci: ecco cosa filtra - La notizia che ha già sollevato l'interesse dei tifosi di Inter e Juventus riguarda un possibile scambio tra Davide Frattesi e Khephren Thuram. spaziointer.it

I sacrificabili della #Juventus sul #mercato di gennaio sono sempre gli stessi: #Miretti, #Adzic, #JoaoMario. #Gatti non è in vendita, di #Perin #Spalletti non se ne priverebbe mai - facebook.com facebook

#Juventus e #Inter, occhio agli intrecci di mercato: da Frattesi agli scambi, Tonali, Muharemovic e non solo NUOVO VIDEO con @alessio_lento e Lorenzo Polimanti x.com

