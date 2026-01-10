La Juventus intensifica la ricerca di un terzino per rinforzare la rosa a gennaio. Dopo aver puntato su centrocampo ed esterno offensivo, la società valuta anche nuove opzioni dall’estero, tra cui il nome di Mazraoui. La strategia mira a rafforzare la linea difensiva e migliorare le alternative disponibili per la stagione in corso.

La Juventus allarga il raggio d’azione sul mercato di gennaio. Oltre a centrocampo ed esterno offensivo, a Torino è partita la caccia a un terzino, con una novità che arriva dall’estero. Il nome che prende quota è Noussair Mazraoui. Il laterale, oggi al Manchester United, non è una prima scelta nei piani dei Red Devils e la Juve sta valutando l’opportunità. Profilo duttile, utilizzabile su entrambe le fasce, comunitario grazie al passaporto olandese. La necessità nasce anche dalle uscite. João Mário è sul mercato e può lasciare Torino già in questa finestra. Da qui l’esigenza di intervenire senza attendere l’estate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, caccia al terzino: spunta Mazraoui

