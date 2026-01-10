Iran nella morsa del regime | Tutti i manifestanti rischiano pena di morte

In Iran, le proteste continuano nonostante la repressione del regime, con manifestanti che sfidano il rischio di pene di morte. Le città di Teheran, Mashhad e Tabriz sono teatro di scontri, incendi e blackout che isolano il Paese. La situazione rimane tesa, con le autorità che intensificano i controlli e limitano le comunicazioni, mentre i cittadini cercano di esprimere il loro dissenso nonostante le conseguenze.

Nessuna repressione che tenga, nessuno scontro troppo violento che possa fermarli. Gli iraniani tornano in piazza a Teheran, Mashhad e Tabriz e in altre città del Paese per la seconda notte consecutiva, tra edifici governativi dati alle fiamme, morti e blackout con tanto di internet bloccato, linee telefoniche staccate e spazi aerei chiusi alle compagnie.

Iran, il bavaglio del regime: stop al web. Cresce l’ipotesi di un intervento Usa - Gli scioperi si estendono a varie città, la morsa del regime si fa più stretta, tanto che Internet è stato bloccato in tutto il Paese per evitare facili raduni e la Repubblica islamica ha reclutato mi ... msn.com

CAOS IRAN/ “Regime in guai seri, Usa e Israele non devono fare l’errore di intervenire” - Si allarga la protesta in Iran, potrebbe anche far cadere il regime, isolato a livello internazionale. ilsussidiario.net

#MustRead: Mariano Giustino descrive un Iran all'inizio del 2026 stretto in una morsa senza precedenti. Mentre l'amministrazione Trump alterna minacce militari a tentativi di accordo nucleare, il Paese è scosso da una rivolta che non riguarda più solo il caro vi - facebook.com facebook

