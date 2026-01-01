Iran continuano le proteste | due civili e un miliziano del regime morti durante scontri tra manifestanti e forze dell’ordine

Nel sud-ovest dell’Iran proseguono le proteste contro il rialzo dei prezzi e le difficoltà economiche. Durante gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, sono state registrate due vittime civili e un membro delle forze di sicurezza. La situazione rimane tesa, con manifestazioni che evidenziano il malcontento della popolazione e le sfide politiche ed economiche del paese.

Continuano nel sud-ovest dell’ Iran le proteste contro il caro-vita. Due persone sono morte negli scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti. Si tratta, secondo l’agenzia di stampa Fars, dei primi due civili rimasti uccisi da domenica scorsa, quando è iniziata la rivolta. Secondo l’agenzia Mehr durante un attacco dei manifestanti è stato poi ucciso un combattente Basij delle Guardie Rivoluzionarie e 13 combattenti Basij e agenti di polizia sono rimasti feriti. La Fars ha riferito anche di scontri, lanci di pietre e danni a edifici pubblici a Lordegan, una città di 40.000 abitanti a circa 650 chilometri da Teheran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, continuano le proteste: due civili e un miliziano del regime morti durante scontri tra manifestanti e forze dell’ordine Leggi anche: Scontri a Torino durante il corteo per Askatasuna: tensione tra manifestanti e forze dell’ordine Leggi anche: Italia-Israele, scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell'ordine a Udine: sventati due tentativi di invasione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L'Iran fa i conti con le proteste dei negozianti: «Richieste legittime»; Guardia Nazionale a Chicago, la Corte Suprema boccia Trump; Proteste in Iran, il procuratore generale: “Tutelare diritti pubblici e ordine sociale” – video; I 10 concerti più iconici del 2025. Continuano le proteste in Iran, attaccato il palazzo del governatore a Fasa - Il Mossad agli iraniani: 'Scendete in piazza, siamo con voi sul campo' (ANSA) ... ansa.it

Iran, terzo giorno di proteste: studenti scendono in piazza a Teheran - Le manifestazioni in corso per denunciare la precarietà e il deterioramento della situazione economica nel Paese. tg24.sky.it

Iran: proteste per il crollo del rial si trasformano in sfida al regime - In Iran è in corso una nuova ondata di proteste, la più significativa dal 2022, partita dai mercati di Teheran e rapidamente diffusasi in molte città del Paese. startmag.it

A differenza delle proteste passate, questa volta i cittadini iraniani sono scesi in piazza per protestare contro la dura crisi economica e l'inflazione. Il regime promette dialogo ma i disordini continuano - facebook.com facebook

Le proteste continuano in Iran: manifestanti incendiano edifici, cantano slogan contro il regime e in sostegno di Reza Pahlavi. Forze di sicurezza rispondono con gas lacrimogeni e spari. shorturl.at/ePu1w #Iran #Protests #RezaPahlavi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.