Iran il regime spara sulla folla | 65 morti 2mila arresti Trump | Pronti ad aiutare i manifestanti Lottano per la libertà

Le recenti proteste in Iran hanno provocato almeno 65 vittime e oltre 2.000 arresti, con le autorità che hanno risposto con forza. Secondo la BBC, gli ospedali di Teheran e Shiraz sono in emergenza, accogliendo numerosi feriti, molti dei quali colpiti alla testa e agli occhi. La situazione rimane tesa, mentre il mondo osserva gli sviluppi di un movimento che chiede maggiori libertà e diritti civili.

