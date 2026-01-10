Bagno di sangue in Iran il regime spara sulla folla | è strage di manifestanti almeno 65 morti Il procuratore | Rischio pena di morte

In Iran, le proteste di piazza continuano a intensificarsi, con il regime che ha risposto con la forza, provocando numerose vittime. Secondo fonti ufficiali, almeno 65 persone sono state uccise durante le manifestazioni, mentre il procuratore ha annunciato il rischio di pene di morte per alcuni manifestanti. Questa escalation rappresenta una delle crisi più gravi della storia recente del paese, evidenziando le tensioni tra cittadini e autorità.

L’Iran sta attraversando una delle fasi più drammatiche della sua storia recente, con un’ondata di proteste che sta scuotendo le fondamenta della Repubblica islamica. Le notizie che filtrano attraverso le maglie della censura e i blocchi tecnologici descrivono un panorama di guerriglia urbana e repressione violenta. La notte di Teheran e di altre grandi città come Mashhad e Tabriz è illuminata dai bagliori degli scontri e segnata dal fragore delle armi da fuoco. Le testimonianze dei civili, spesso trasmesse in modo frammentario grazie a connessioni di emergenza, parlano di strade trasformate in veri e propri mattatoi, dove il sangue dei manifestanti segna il suolo dopo cariche brutali delle forze di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bagno di sangue in Iran, il regime spara sulla folla: è strage di manifestanti, almeno 65 morti. Il procuratore: “Rischio pena di morte” Leggi anche: Bagno di sangue in Iran, il regime spara sulla folla: è strage di manifestanti, almeno 65 morti Leggi anche: Iran, nella morsa del regime: “Tutti i manifestanti rischiano pena di morte” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Proteste in Iran: finirà nell’ennesimo bagno di sangue coperto dal nostro silenzio; Gli iraniani vogliono un ritorno alla monarchia; Le proteste continuano in tutto l’Iran con l’appello a “morte al dittatore”. Bagno di sangue in Iran, il regime spara sulla folla: è strage di manifestanti, almeno 65 morti. Il procuratore: “Rischio pena di morte” - L'Iran sta attraversando una delle fasi più drammatiche della sua storia recente, con un’ondata di proteste che sta scuotendo le fondamenta della Repubblica ... thesocialpost.it

Bagno di sangue in Iran, il regime spara sulla folla: è strage di manifestanti, almeno 65 morti - Il clima di tensione in Iran ha raggiunto livelli drammatici a seguito di una repressione violenta che sta insanguinando le strade delle principali città del ... thesocialpost.it

Guerra Iran Israele, missili su Haifa. Netanyahu, «Avanti anche senza Trump». A Gaza è bagno di sangue - Nel frattempo il mondo spera nella diplomazia per fermare il bagno di sangue che a Gaza prosegue senza sosta: almeno 60 i morti nell'ultima giornata, 31 uccisi dal fuoco israeliano vicino ai centri di ... ilmessaggero.it

Su Netflix "Pax Massilia": un gruppo di poliziotti dai metodi poco ortodossi è impegnato a fermare un criminale pericoloso, prima che la città di Marsiglia cada in un bagno di sangue. Una serie crime, giunta alla seconda stagione che mescola indagine e tensio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.