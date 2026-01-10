Bagno di sangue in Iran il regime spara sulla folla | è strage di manifestanti almeno 65 morti

In Iran, le proteste di piazza sono state affrontate con una repressione violenta da parte delle autorità, causando un grave bilancio di vittime. Almeno 65 manifestanti sono rimasti uccisi in diverse città, segnando un momento di grande tensione nel paese. La situazione rimane critica, con le forze di sicurezza che continuano a intervenire per contenere le proteste e reprimere le manifestazioni.

Il clima di tensione in Iran ha raggiunto livelli drammatici a seguito di una repressione violenta che sta insanguinando le strade delle principali città del paese. Secondo le ultime ricostruzioni fornite da agenzie internazionali e testimonianze dirette raccolte sul campo, il numero delle vittime accertate continua a salire vertiginosamente, mentre il regime di Teheran ha imposto uno stato di allerta che supera persino le misure adottate durante i recenti conflitti con Israele. La situazione appare fuori controllo, con le forze dell'ordine che non esitano ad aprire il fuoco sulla folla di manifestanti, colpendo deliberatamente per uccidere o mutilare, come dimostrano i numerosi traumi cranici e oculari registrati nelle strutture sanitarie.

Bagno di folla per Raisi, il regime si ricompone - L’establishment iraniano si muove rapidamente per ricomporre il potere esecutivo all’indomani dell’incidente dell’elicottero del 19 maggio, costato la vita al presidente Ebrahim Raisi e al ministro ... ilmanifesto.it

Su Netflix "Pax Massilia": un gruppo di poliziotti dai metodi poco ortodossi è impegnato a fermare un criminale pericoloso, prima che la città di Marsiglia cada in un bagno di sangue. Una serie crime, giunta alla seconda stagione che mescola indagine e tensio - facebook.com facebook

