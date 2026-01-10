Inter ritorno di fiamma per Holm | fascia destra nel mirino

L’Inter intensifica l’attenzione sul settore di fascia destra, in seguito all’infortunio di Denzel Dumfries e all’indisponibilità di João Cancelo. La squadra milanese cerca una soluzione tempestiva per rinforzare questa zona, fondamentale per il proprio assetto tattico. La ricerca di un nuovo acquisto o di un ritorno di fiamma rappresenta una priorità nelle strategie di mercato dei nerazzurri.

L’ Inter accelera sulla fascia destra. Con João Cancelo fuori dai giochi e l’assenza prolungata di Denzel Dumfries, a Milano si torna a scandagliare il mercato per una soluzione immediata. Nelle ultime ore è emerso un nome già noto ai radar nerazzurri: Emil Holm. Il profilo dello svedese, oggi al Bologna, era stato valutato anche in passato e ora è tornato d’attualità. L’Inter sta raccogliendo informazioni e valutando la fattibilità dell’operazione. La linea è chiara: rinforzare la corsia destra senza perdere tempo. Holm è una pista concreta, da monitorare nelle prossime ore. L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

