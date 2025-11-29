Klinsmann sulla fascia destra dell’Inter | Bisseck dovrebbe essere il titolare fino al ritorno di Dumfries

Inter News 24 Klinsmann, storico ex centravanti nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo connazionale nerazzurro Bisseck! Le parole. Jurgen Klinsmann, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha espresso senza indugi la sua opinione su chi dovrebbe occupare la fascia destra dell’Inter, in attesa del ritorno di Denzel Dumfries. L’ex attaccante tedesco, noto per la sua esperienza internazionale, ha sottolineato che, con l’assenza dell’olandese, la soluzione migliore per Cristian Chivu sarebbe Bisseck: «Ha tutto per giocare titolare all’Inter e in nazionale. Con quella corsa e quel passo, che problemi avrà?». 🔗 Leggi su Internews24.com

