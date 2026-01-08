Inter Dumfries e l’attesa | marzo nel mirino fascia destra sotto osservazione

L’Inter si prepara a marzo, con l’attenzione rivolta a Denzel Dumfries e alla fascia destra. L’assenza dell’olandese si fa sentire, influenzando le rotazioni e la fase offensiva della squadra. La società monitora attentamente la situazione, consapevole dell’importanza di Dumfries nel sistema di gioco e delle sfide che il mese può riservare. Un’occasione per valutare alternative e strategie in vista dei prossimi impegni.

L’Inter ha imparato a convivere con l’assenza di Denzel Dumfries, ma non a neutralizzarne il peso. Quando manca l’olandese, la squadra cambia pelle, perde profondità e soprattutto smarrisce una delle sue armi più riconoscibili sulla fascia destra. Non è un dettaglio tattico: è una questione strutturale che sta accompagnando le riflessioni di queste settimane, dentro e fuori Appiano Gentile. L’intervento chirurgico alla caviglia, effettuato a dicembre, ha lasciato un vuoto evidente nello scacchiere di Cristian Chivu. Un vuoto che il campo ha certificato e che il mercato, forse, potrebbe essere chiamato a tamponare. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

