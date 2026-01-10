Inter Napoli pronostico | i bookie puntano sulla settima meraviglia nerazzurra
L’incontro tra Inter e Napoli rappresenta un momento importante nella corsa al titolo di serie A. Dopo il turno infrasettimanale, l’Inter si avvicina alla sfida con maggiore fiducia, mentre il Napoli cerca di consolidare la propria posizione in classifica. I pronostici dei bookmaker suggeriscono un equilibrio tra le due formazioni, rendendo questo match uno degli appuntamenti più attesi della stagione.
Inter Napoli pronostico. L’Inter ha preso ulteriore slancio in classifica dopo il turno infrasettimanale, ma la sfida contro il Napoli resta uno snodo centrale nella corsa scudetto. I nerazzurri arrivano al big match forti di sei vittorie consecutive e di un margine di quattro punti sulla seconda, numeri che convincono anche i bookmaker. Come riporta Agipronews, la vittoria dell’Inter è l’esito favorito: il segno “1” è proposto a 1,73 su Snai e a 1,75 su Planetwin365. Più staccate le alternative, con il pareggio quotato a 3,50 e il successo del Napoli, campione d’Italia in carica, che sale fino a 4,85. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
