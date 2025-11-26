Atletico Inter pronostico | i bookie premiano Simeone Il risultato più probabile è…

26 nov 2025

Atletico Inter pronostico. Sull’onda del percorso impeccabile in Champions League, l’Inter vola al Metropolitano con l’obiettivo di cancellare il ko nel derby e blindare il primo posto del girone. Di fronte ci sarà l’Atletico Madrid dell’ex nerazzurro Diego Simeone, finora poco costante in Europa – due vittorie e due sconfitte – ma comunque considerato favorito dai bookmaker. Atletico Inter pronostico: spagnoli avanti nelle quote. Secondo le principali agenzie, il segno 1 è in vantaggio: 2,25 su Snai e Planetwin365. Un successo dell’Inter, che in Europa ha raccolto quattro vittorie su quattro, è offerto a 3,10, mentre il pareggio sale a 3,45. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

