Atletico Inter pronostico | i bookie premiano Simeone Il risultato più probabile è…
Atletico Inter pronostico. Sull’onda del percorso impeccabile in Champions League, l’Inter vola al Metropolitano con l’obiettivo di cancellare il ko nel derby e blindare il primo posto del girone. Di fronte ci sarà l’Atletico Madrid dell’ex nerazzurro Diego Simeone, finora poco costante in Europa – due vittorie e due sconfitte – ma comunque considerato favorito dai bookmaker. Atletico Inter pronostico: spagnoli avanti nelle quote. Secondo le principali agenzie, il segno 1 è in vantaggio: 2,25 su Snai e Planetwin365. Un successo dell’Inter, che in Europa ha raccolto quattro vittorie su quattro, è offerto a 3,10, mentre il pareggio sale a 3,45. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
