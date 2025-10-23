Napoli Inter tutti gli aggiornamenti sulla formazione nerazzurra nel match cruciale per la corsa scudetto! Le ultime

Inter News 24 Napoli Inter, quale sarà la coppia offensiva? Chivu prepara la formazione: cosa filtra sull’undici titolare al Maradona. L’ Inter si avvicina alla delicata sfida di sabato pomeriggio contro il Napoli con il morale alto dopo il netto successo in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, ma anche con la consapevolezza di dover gestire l’emergenza in attacco. Come riporta Tuttosport, Marcus Thuram non sarà disponibile per il big match del Maradona, ma il suo rientro è ormai vicino: l’attaccante francese inizierà la riatletizzazione lunedì, due giorni prima della gara interna con la Fiorentina, e potrebbe tornare tra i convocati a Verona nella giornata successiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

