Goran Pandev ha sottolineato l'importanza della sfida tra Inter e Napoli, definendola già decisiva per il destino dello scudetto. Con l'inizio del nuovo anno, le due squadre si contendono punti fondamentali in una partita che potrebbe influenzare significativamente la classifica finale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio e per gli esiti della stagione.

"> L’alba del nuovo anno mette subito in palio punti pesantissimi nella corsa scudetto. Inter-Napoli vale molto più di tre punti e a sottolinearlo è Goran Pandev, doppio ex della sfida, intervistato da Daniele Vitiello per il Corriere dello Sport. «Questa partita è già fondamentale, soprattutto dopo i risultati dell’ultimo turno. Se l’Inter vince, fa un balzo verso il tricolore. I nerazzurri stanno facendo benissimo, sono una squadra esperta e sanno come gestire certe situazioni», spiega l’ex attaccante. Pandev guarda però anche oltre San Siro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pandev avvisa: «Inter-Napoli già decisiva per lo scudetto»

